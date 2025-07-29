Gazipaşa Belediyesi, Anamur Kültür ve Muz Festivali’nde ilçenin zenginliklerini tanıttı

Gazipaşa Belediyesi, bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali’ne katılarak ilçenin kültürel mirasını ve tarımsal ürünlerini geniş kitlelere tanıttı. 18-20 Temmuz tarihleri arasında Anamur 82 Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen festival, yoğun katılım ve coşkulu etkinliklerle dikkat çekti. Gazipaşa’yı temsilen festivale Belediye Başkan Yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ülkü Genç katıldı. Kurulan tanıtım standında, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte, muz, avokado, mango ve papaya gibi tropikal meyveler sergilendi. Ziyaretçiler, Gazipaşa’nın verimli topraklarında yetişen bu özel ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden konuklara, Gazipaşa’nın tarımsal üretim kapasitesi, doğal kaynakları ve turizm potansiyeli hakkında detaylı bilgiler sunuldu. İlçenin sahip olduğu zenginlikler hem yerli hem yabancı ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.