Gazipaşa Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye desteği

Gazipaşa Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadı. İlçede eğitim gören çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her yıl düzenli olarak sürdürülen kırtasiye yardımları bu yıl da titizlikle hazırlandı. Çantadan deftere, kalemden boyama setlerine kadar bir öğrencinin eğitim yaşamında ihtiyaç duyabileceği tüm malzemelerden oluşan paketler, Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı. Hazırlanan kırtasiye setleri hem ilçe merkezinde Halk Masa üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere verildi, hem de kırsal mahallelerdeki okullara götürülerek çocuklara teslim edildi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenen öğrencilere ulaştırılan paketlerde; okul çantası, defter, sulu boya, kuru boya, kalem, silgi ve diğer kırtasiye ürünleri yer aldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin farklı ihtiyaçlarına uygun şekilde paketler hazırlandığını belirtti.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çeken Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, öğrencilerin yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, “Gazipaşa Belediyesi olarak her eğitim-öğretim yılı başında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl da özenle hazırladığımız malzemelerle çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunduk. Çünkü biliyoruz ki, onların başarısı hepimizin geleceği demek. Çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması ve eşit şartlarda öğrenim görmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.