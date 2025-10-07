Gazipaşa Belediyesi Veteriner İşleri Birimi minik kediye yaşam oldu

27 Eylül 2024 tarihinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve iki ön ayağı da ciddi şekilde zarar görmüş olan kedi, Gazipaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gazipaşa Belediyesi veteriner hekimi Sinem Polat, kedinin sol ön ayağının kurtarılamayacak durumda olduğunu, sağ ayağı içinse tedavi şansı bulunduğunu belirledi. "Umut" adı verilen kediye hemen cerrahi müdahale yapılarak sol ayağı ampute edildi, sağ ayağı için ise uzun süreli bir tedavi süreci başlatıldı.Tedavinin ardından yürümeye başlayan Umut, yaklaşık bir buçuk ay sonra yaşadığı talihsizlik sonucu yeniden yaralandı ve sağ ayağı tamamen kırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ayağı iyileşmeyince, ikinci ön ayağının da amputasyonuna karar verildi.

YAŞAMA GERİ DÖNDÜ

Ameliyat öncesi yapılan hazırlıkların ardından Umut’un kalbi operasyon sırasında durdu. Ancak ekiplerin yoğun çabasıyla yeniden yaşama döndürüldü. Bu zorlu sürecin ardından Umut, iki ön ayağı olmadan yaşamayı başardı ve bir yıldır Gazipaşa Belediyesi Veteriner İşleri Birimi’nin himayesinde yaşamını sürdürüyor. Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Sinem Polat, “Umut’un yaşama tutunma hikâyesinin hem belediye personeline hem de vatandaşlara ilham verdiğini belirterek, sokak hayvanlarının yaşam hakkı için her gün görev başındayız” dedi.

‘HER ZAMAN CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ’

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da, “Umut, bize hiçbir engelin sevgiden ve emekten daha büyük olmadığını bir kez daha hatırlattı. Sadece bir gün değil, her zaman can dostlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.