Giresun Belediye Başkanı Köse belediye emekçileri ve yurttaşla bayramlaştı

Giresun Belediyesi’nde geleneksel bayramlaşma programı, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde gerçekleştirildi. Belediye ana binasında düzenlenen programa yoğun katılım yaşandı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, programa eşi Nalan Köse ile birlikte katılarak yurttaşlar, belediye personeli, partililer ve STK temsilcileriyle tek tek bayramlaştı. Gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bayramlaşmaya CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de katıldı.

Başkan Fuat Köse, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğunu belirterek: “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek bayram sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel günlerin kentimize ve ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Özel günler paylaştıkça güzeldir” dedi.

Program boyunca yurttaşlarla sohbet eden ve yakın ilgi gösteren Başkan Köse, çocuklarla da yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Bayramlaşma programı, iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.