Giresun Belediyesi e-ruhsat sistemini devreye aldı

Giresun Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin daha hızlı, daha şeffaf ve daha modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla E-Ruhsat Sistemini hayata geçirdi.

Dün tanıtımı yapılan “Giresun ve Bulancak Belediyeleri Netcad E-Ruhsat Sunumu” ile birlikte tanıtımı yapılan sistem; ruhsat süreçlerindeki pek çok zorluğu ortadan kaldıran, vatandaşların işini kolaylaştıran ve belediyenin iş yükünü önemli ölçüde azaltan güçlü bir dijital çözüm olarak ortaya çıkıyor.

E-Ruhsat ile artık başvuruların tamamı online yapılabilecek olup, vatandaşlar ve müellifler gerekli belgeleri sisteme yükleyebilecek, başvurularının her aşaması anlık olarak takip edilebilecek ve belediyeye gelmeden tüm süreci tamamlayabilecekler.

Ruhsat süreci geçmişte 30 ila 45 günü bulurken, E-Ruhsat ile bu süre 5 ila 15 güne kadar düşüyor. Eskiden başvuru için kullanılan 20–30 adet fiziksel evrak tamamen ortadan kalkıyor ve bu da %100 kağıt tasarrufu sağlıyor.

Geçiş yapılan yeni sürecin sağladığı diğer avantajlar ise şöyle sıralanıyor:

Pafta pafta çıktı alma zorunluluğu ortadan kaldırılmış hem kağıt israfı hem de zaman kaybı büyük ölçüde engellenmiştir.

Bu yönüyle E-Ruhsat, çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışını da güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Kurum içi verimlilik açısından da çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Eskiden bir personel günde ortalama 2–3 ruhsat işlemekteyken, sistem sayesinde bu sayı 7–10 ruhsata yükselmiştir.

Yani işlem hacminde %200’e varan artış sağlanmıştır. Hata oranlarında da büyük bir düşüş görülmektedir. Geleneksel yöntemde %20–30 arasında değişen hatalı başvuru oranı, E-Ruhsat ile %5’in altına inmektedir. Bu hem süreçlerin doğruluğunu artırmakta hem de vatandaşlarımız için zaman kaybını önlemektedir.

Bilindiği üzere 12.12.2024 tarihinde 7221 numaralı kanun ile belediyelerin coğrafi bilgi sistemleri kurması zorunlu hale gelmiştir. Şehrimizi her türlü veri ile kayıt altına alarak daha hızlı ve güvenli hizmet vermenin en önemli yolu günümüzde de büyük önem taşıyan dijital verilerin elde edilmesi yolu ile çağı yakalamak ve bu paralelde hareket etmek istiyoruz. E- Ruhsat ta bu aşamalardan biridir. Bu Hizmet için güçlü altyapısı olan bir belediyeyiz ve yenilenerek bu hizmeti halkımıza sunmak istiyoruz.

Aradığımız bir evrağa ulaşmak geçmişte 1–2 saat sürebilirken, artık 10 saniyenin altında erişilebilmektedir. Bine yakın metrekarelik fiziksel arşiv alanlarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkmış, tüm süreçler dijital ortamda saklanır hale gelmiştir; bu da %95 fiziksel alan kazancı demektir.

Sistem aynı zamanda vatandaş ve müellifler için büyük kolaylık sunmaktadır. Evrak durumları artık günler süren posta ya da kargo süreçlerine değil, anlık SMS ve e-posta bildirimlerine dönüşmüştür.

Başvurular şeffaf şekilde izlenebilmekte, süreç boyunca hiçbir adım belirsizlik içermemektedir. Bu sayede hem vakitten hem nakitten önemli tasarruf sağlanmaktadır.

E-Ruhsat’ın güçlü altyapısı; Elektronik imza, tahakkuk ve tahsilat entegrasyonu, harita destekli doğrulama ve tematik sorgulama, elektronik arşiv ve gerçek zamanlı raporlama gibi belediyemizin tüm dijital sistemleriyle entegre şekilde çalışmaktadır.

KÖSE: “ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM”

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise yaptığı açıklamada: “Geçiş yaptığımız dijital sistemi geleneksel yöntemlerle karşılaştırdığımızda E-Ruhsat’ın sağladığı avantajlar gerçekten çarpıcıdır. Kısacası bugün sadece bir yazılımı devreye almıyoruz; hızlı, şeffaf, çevreci ve modern bir belediyecilik anlayışını hayata geçiriyoruz. Bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, teknik personelimize ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizi dijitalleşme hedeflerimize bir adım daha yaklaştıran bu önemli çalışmanın hepimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Giresun Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ise:

“E-Ruhsat’a geçiş, yalnızca teknik bir yenilik değil; hizmet anlayışımızda köklü bir dönüşümdür. İmar ve Şehircilik ekiplerimizden mühendislerimize, müteahhitlerimizden projecilerimize ve vatandaşlarımıza kadar geniş katılım, dijital dönüşüme verilen önemi göstermektedir. Teknolojiyi hizmetin merkezine koyan, vatandaş memnuniyetini önceleyen bir yönetim modelini hayata geçiriyoruz. Ayrıca; Giresun Belediyesi’ne ev sahipliği, kurum ve paydaşlara ise katkıları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.