Giresun Belediyesi’nden sahil şeridinde ağaçlara nefes aldıran çalışma

Giresun Belediyesi, sahil şeridinde hem çevre estetiğini artırmak hem de ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla kapsamlı bir peyzaj ve budama çalışması başlattı. Parke taşları arasında sıkışan ağaç kökleri için özel düzenleme yapan ekipler, ağaçlara da düzenli bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ağaçların etrafındaki taş zeminler açılarak köklerin hava alması sağlanıyor. Bu sayede hem ağaçların gelişimi destekleniyor hem de sahil bandında görsel bütünlük oluşturuluyor. Aynı zamanda sürdürülen budama çalışmalarıyla, ağaçların daha sağlıklı ve bakımlı bir görünüm kazanması amaçlanıyor. Çalışmaların belirlenen program dahilinde farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.