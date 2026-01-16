Giresun Belediyesi’nin içme suyu yatırımları hız kazandı

Giresun Belediyesi içme suyu güçlendirme çalışmalarına hız kazandırdı. Şehirde artan nüfus yoğunluğu nedeniyle doğan ihtiyaç doğrultusunda yeni su kuyuları ve depo yapımlarının yanı sıra şebeke hattı çalışmaları da yürütülüyor. Su sorununun yaşanabileceği mahallelerde yoğunlaşan çalışmalar, belirlenen program dâhilinde etap etap gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Küçükköy Mahallesi 80 Nolu Sokak’ta 300 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması başlatıldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yaptığı açıklamada, içme suyu altyapısının bir şehrin en temel hizmetlerinden biri olduğuna dikkat çekerek: “Amacımız hem bugün hem de gelecekte Giresunlu hemşehrilerimizin içme suyu konusunda herhangi bir sorun yaşamamasıdır. Bu doğrultuda altyapı yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Su hayattır ve bu doğrultuda içme suyu yatırımlarımız önceliklerimiz arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.