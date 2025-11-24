Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yeni sezon öğrencilerine yönelik eğitimler başladı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocukların yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çocuklar için açılan kurs, çocukların sahne sanatlarına olan ilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve özgüvenlerini daha ileriye taşımalarını amaçlıyor.

Eğitimler, profesyonel eğitmenler tarafından verilirken, çocuklar oyunlar ve rol yapma etkinlikleriyle birlikte tiyatro dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kursun başladığı belirtilerek: “Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de sanatla tanışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Şehir tiyatromuzun düzenlediği kursumuz çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine de büyük katkı sağlayacak” görüşüne yer verildi.