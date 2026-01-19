Cumhuriyet Gazetesi Logo
Giresun’da dilenci operasyonu

19.01.2026 17:53:00
Cumhuriyet/Ankara
Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle cami çevreleri, çarşı merkezi ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yapılan operasyonlarda dilencilere müdahale edildi. Zabıta ekiplerince yakalanan şahıslar zabıta merkezine götürülürken, üzerlerinden çıkan paralara kamuya geçirilmek üzere tutanakla el konuldu. Dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozan ve iyi niyetleri suistimal eden bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşlardan da dilencilik yapan kişileri zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi. 

İlgili Konular: #giresun