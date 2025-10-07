Giresun’da istiklal madalyası ve ‘yiğit’ unvanı için başlatılan imza kampanyası büyüyor

Giresun’a İstiklal Madalyası ve ‘Yiğit’ unvanı verilmesi amacıyla başlatılan imza kampanyası kapsamında, Giresun Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı’nda imza tezgahı kuruldu. Kampanyaya ilk destek veren isimlerden biri Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse oldu. Başkan Köse, tezgahı ziyaret ederek kampanyaya imzasıyla destek olurken, tüm Giresunluları da bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

‘GEÇMİŞİMİZİ ONURLANDIRALIM’

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse konuya ilişkin yaptığı konuşmada, “Giresun’umuzun gururu için bir aradayız. Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanımız Ali Kara’nın önderliğinde; 42. 44. ve 47. Gönüllü Alaylarımız adına şehrimize İstiklal Madalyası ve ‘Yiğit’ Unvanı verilmesi için başlatılan imza kampanyasına biz de destek olduk ve Giresun Belediyesi olarak tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Giresun’un Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri ve önemi tartışılmaz. Bu şehrin Gönüllü Alaylarıyla verdiği mücadele, bu milletin hafızasında derin izler bırakmıştır. Giresun’a İstiklal Madalyası ve ‘Yiğit’ unvanının verilmesi, tarihimize ve şehitlerimize olan borcumuzdur” dedi.