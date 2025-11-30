Giresun’da öğrenciler için planlanan ‘bizim evimiz’ projesinde sona gelindi

Giresun Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik projelerini geliştirerek sürdürüyor.

Bu kapsamda, öğrencilerin çorba ve çay ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilmeleri amacıyla Güre Mahallesi’nde projelendirilen 'Bizim Evimiz' projesinde sona gelindi.

Projeye göre, öğrenciler için sosyal yaşam alanları oluşturulacak. Çay ve çorba ücretsiz dağıtılacak.

Proje kapsamında, üniversite öğrencilerine katkı sağlamak isteyen hayırsever kişilerin destekleri de kabul görecek.

Bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: “Öğrencilerimizin şehrimize kattığı büyük değeri çok iyi biliyoruz ve her zaman onların yanındayız. Misafir öğrencilerimiz şehrimizde kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir atmosfer yaratmayı hedefliyoruz. ‘Bizim Evimiz' projesi de sosyal dayanışma ve paylaşımın bir noktası olacak” şeklinde konuştu.

Bu anlamlı projenin önümüzdeki günlerde açılışı yapılarak hizmete sunulacağı bildirildi.





