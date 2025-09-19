Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı çocukların futbol kalesi isteğini geri çevirmedi: 'Bol gollü maçlar diliyorum'

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan çocukların istediğini kırmadı. Gölbaşı’nın Eymir Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, sosyal medya üzerinden parklarına kale istedikleri videoyu Yakup Odabaşı’na iletti. Çocukların bu samimi isteğine kayıtsız kalmayan Odabaşı, hemen talimat vererek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini kale yapmaları için görevlendirdi.

Ekipler kısa sürede kalelerin imalatını tamamlayarak Papatya Parkı’na yerleştirdi. Kalelerine ve futbol toplarına kavuşan çocuklar ise futbolun keyfini çıkararak doyasıya maç yaptı. Çocuklar, isteklerini geri çevirmeyen Odabaşı’na da teşekkür etti.

“BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Çocukların mutlu dolu anlarını “Amcanız gülen yüzünüze, ışıltılı gözlerinize kıyamaz...” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşan Odabaşı “Çocuklarımızdan gelen içten ve samimi bir talebi yerine getirmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir mutluluk kaynağıdır. Sosyal medyadan bize ulaşan çocuklarımızın talebine hızlıca cevap verdik ve Papatya Parkı’na futbol kalelerini yerleştirdik. İnşallah sakatlanmadan güzel maçlar yaparlar. Biz, Gölbaşı’nda yaşayan her çocuğun güvenli, eğlenceli ve sağlıklı ortamlarda büyümesini istiyoruz. Tüm çocuklarımıza iyi oyunlar, bol gollü maçlar diliyorum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.