Gölbaşı belediyesi, Dünya Okul Süt Günü’nde 15 bin süt dağıttı

Süt ve süt ürünlerinin tüketiminin teşvik edilmesi, bu konuda toplumda bir bilinç oluşturulması amacıyla her yıl eylül ayının son haftası kutlanan Dünya Okul Süt Günü kapsamında Gölbaşı İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikler öğrencilerin gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, ilçe protokolü, basın mensupları ve çok sayıda yurttaş katıldı.Süt ve süt ürünlerinin düzenli tüketimine dikkat çekmek ve çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler halk oyunu gösterileri, oratoryolar ve ritim performansları sergiledi. Öğrenciler ayrıca taşıdıkları pankart ve tematik kıyafetlerde yer alan ‘Kanserin önlenmesine yardımcı olur’, ‘Diş çürüklerini önler’, ‘Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar’, ‘Sindirimi sistemini düzene sokar’ gibi sloganlarla süt ve süt ürünlerinin önemine vurgu yaptı. Okul bahçesine oluşturulan stantlarda ise öğrenciler tarafından yapılan, süt ve süt ürünlerinin tanıtıldığı el emeği ürünler sergilendi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI GELİŞİMİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesinin uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek “Bugün burada sadece bir kutlama değil, aynı zamanda çok önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştiriyoruz. Süt, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimi için vazgeçilmez bir besin. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu tür programları her zaman destekliyor, elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. İlçemizdeki tüm okullara ulaşıp 15 bini aşkın süt dağıttık. Çünkü biz inanıyoruz ki sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumların temelidir. Çocuklarımızın erken yaşta doğru beslenme alışkanlıkları edinmesi, gelecek nesillerin daha bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlayacaktır. Bugünkü etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın hem akademik hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunacak her türlü projede yer almaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.