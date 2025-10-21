Gölbaşı Belediyesi Kariyer Noktası’ndan istihdam desteği: 275 yurttaşa iş bulundu

Gölbaşı Belediyesi Kariyer Noktası, iş arayan yurttaşlara desteğini sürdürüyor. İşverenle iş arayan arasında köprü olan Kariyer Noktası, yurttaşların eğitim, yetenek ve tecrübelerine uygun sektörlerde istihdam edilmesine aracılık ediyor. Gölbaşı Belediyesi, iş arayanla işvereni buluşturduğu bu sistemle işsizlik sorununa yerel çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İlçe sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren birçok firmayla iletişim halinde olan proje sayesinde bugüne kadar 275 yurttaş iş sahibi oldu.

Kariyer Noktası, şu anda da birçok firma ile iş birliği içinde alım sürecini sürdürüyor. Yurttaşlar Gölbaşı Belediyesi Kariyer Noktası’na başvurarak açık pozisyonlar ve firmalar hakkında detaylı bilgi alabiliyor, danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.



"YETENEKLERİNE UYGUN İŞLERLE BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

“Bizim belediyecilik anlayışımızın ana noktasında insan vardır” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kariyer Noktası’ndaki çalışmalarla ilgili “Betonla, asfaltla, binalarla değil; vatandaşın hayatına nasıl dokunduğunuzla değerlendirilirsiniz. Gölbaşı Belediyesi olarak işsizliğe karşı mücadelemizi sadece istatistiklerle değil, birebir insan hikâyeleriyle veriyoruz. Kariyer Noktası, tam da bu anlayışla hizmet veriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 275 vatandaşımızı iş sahibi yaparak sadece onların değil, ailelerinin de hayatına olumlu bir katkı sağladık.

Her bireyin emeği değerlidir. Bu yüzden her bir hemşehrimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, yeteneklerine uygun işlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız, Gölbaşı’nda kimsenin kendini yalnız hissetmemesi, kimsenin ‘çarem yok’ dememesi. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyoruz. Bu projeyi daha da geliştirerek, çok daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız” dedi.