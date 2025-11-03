Gölbaşı’na yeni asfalt döküldü

Gölbaşılı vatandaşların güvenli bir ulaşım sağlaması için asfalt çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi, ilçe merkezini Ankara’nın incisi Mogan Gölü’ne bağlayan Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında cadde üzerinde yıllardır bozuk durumda olan eski asfalt tamamen kazılırken yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Caddenin zemininde de iyileştirme yapılırken, yeni asfaltın uzun ömürlü ve konforlu bir sürüş sağlaması hedefleniyor.

‘TURİZM KENTİNE YAKIŞMIYORDU’

Caddenin bozuk yol yapısı nedeniyle hem sürücüler hem de esnaf tarafından eleştirildiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, seçim döneminde bölge esnafına verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gölbaşı’nı ziyarete gelen binlerce vatandaşın daha konforlu bir ulaşım sağlayacağını belirten Odabaşı, “İnanıyor ve biliyorum ki Gölbaşı’mız Ankara’nın en güzel ve turistik ilçesi. Fakat gölümüze giden Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi, hem vatandaşlarımızın araçlarıyla giderken seke seke gittiği, şikayet ettiği hem de turizm kentine yakışmayan bir görüntü içerisindeydi. Ben de seçim dönemi bölge esnafımıza yapımı konusunda söz vermiştim. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığıyla bu yol, Gölbaşı’na yakışır bir şekle geldi. Gölbaşı, turizm kentine dönüşsün istiyor, bu hizmet anlayışıyla hareket ediyor ve hiçbir siyaset gütmüyoruz. Bu vesileyle asfalt konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesine, göl temizliği konusunda ise DSİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bizlerle ortak çalışmada bulundukları için Gölbaşı halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.