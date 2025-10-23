Gölbaşı’nda cumhuriyet coşkusuna yakışır gösteri

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları kapsamında, tarih ve kültürle harmanlanmış bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 28 Ekim’de Ata Sahne - TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek olan “Şehirlerin Ecesi: Ankara” adlı özel gösteri, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Sanatçı Pınar Ayhan’ın anlatımıyla sahneye taşınacak gösteride, Ankara’nın Hititler’den Frigler’e, Roma’dan Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan kadim yolculuğu; müzik, dans, anlatı ve görsel efektlerle epik bir dille yeniden hayat bulacak.

Cumhuriyetin ilanına giden yolda, Türkiye’nin kalbi olan Ankara’nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutacak olan gösteride; tarih, kültür, sanat ve teknoloji aynı sahnede buluşacak.

Ayrıca Ankara Kulübü Derneği’ne bağlı seğmenler ve dansçılar, dönemin ruhunu yansıtan etkileyici performanslarıyla sahnede yer alacak.

‘CUMHURİYET RUHUNU, KÜLTÜR VE SANATLA YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCU’

Bu özel gösteriye tüm Ankaralıları ve Gölbaşı halkını davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, bu kutlu günü yalnızca resmi törenlerle değil, aynı zamanda milletimizin tarihine ve kültürüne ışık tutan sanatsal etkinliklerle de taçlandırmak istedik. Çünkü Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil; aynı zamanda bir zihniyet devrimidir, bir yeniden doğuş hikâyesidir. Bu hikâyenin merkezinde ise Ankara vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu’nun bağrında doğan bu yeni devletin başkentinin tarih boyunca nasıl bir medeniyetler köprüsü olduğuna, nasıl bir dirilişe ev sahipliği yaptığına hep birlikte tanık olacağız. “Şehirlerin Ecesi: Ankara” adlı bu özel gösteriyle sadece geçmişe değil, geleceğe de bir ışık tutmak, özellikle genç kuşaklara Ankara’nın ve cumhuriyetin önemini anlatmak istiyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak kültür ve sanatın birleştirici, bilinçlendirici gücüne inanıyor; Cumhuriyet coşkusunu halkımızla birlikte, sanatın en güzel haliyle kutlamaktan onur duyuyoruz. Gösteriye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”