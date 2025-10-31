Gölbaşı’nda Cumhuriyet’in 102. yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gölbaşı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Ağır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, ilçe protokolü, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığı önünden başlayan Meşale Yürüyüşü, Atatürk Sahil Parkı’nda son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen Gölbaşılılar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Yürüyüşe, Mehteran ekibi ve Seymenler eşlik etti.

Kutlamalar, Atatürk Sahil Parkı’nda yakılan sinsin ateşi ve söylenen marşlarla devam etti. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın konseriyle alanda bayram atmosferi doruğa ulaştı. Gölbaşılılar, hep birlikte söylenen şarkılar ve marşlarla Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladı.

“CUMHURİYET’İ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet’in anlam ve önemine vurgu yaparak “Türk milletinin hürriyet sevdasının taçlandığı ve dünya tarihine altın harflerle yazıldığı Cumhuriyet Bayramımızın 102. yıl dönümünde sizlerle bir arada olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bugün bizim toyumuz var… Bugün bizim bayramımız var… Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz,” dedi.

Odabaşı, Cumhuriyet’in kolay kazanılmadığını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in değerini korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ecdadımız üstünde kıyafet, ayağında ayakkabı olmadan, midesinde bir kepçe hoşafla, kurşunsuz kalmış silahındaki süngüsüyle ölüme koşarak bu Cumhuriyeti kazandı. O gün Atamızın bahsettiği gençlik, bugün 7’den 70’e tüm Türkiye’dir. Cumhuriyet, Büyük Atatürk’ün bu millete en büyük mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Cumhuriyet, bize sadece bir miras değil, aynı zamanda bir görevdir. Bu görev; onu korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek devretmektir. Bu miras ve görevin sorumluluğuyla ilçemizi geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin mimarı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Gölbaşı’nda düzenlenen etkinlikler, gece boyunca süren müzik ve marşlarla son buldu.





