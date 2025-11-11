Görele Belediyesi'nden Kumyalı Mahallesi’ne hizmet hamlesi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, beraberindeki teknik ekiple birlikte Kumyalı Mahallesi'nde başlatılan kapsamlı üstyapı çalışmalarını bizzat takip etti. Başkan Dede, yaptığı açıklamada, "Görele'mizin her karış toprağı ve her vatandaşımız hizmetin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı. Hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Dede, göreve geldikleri günden bu yana söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.

​Dede, çalışmaların hızlı ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Çalışmalar esnasında vereceğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ancak herkes bilmeli ki, bu çalışmalar, her şey daha güzel bir Görele için! Mahallemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.