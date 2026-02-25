Güdül’de 189 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut tohumu desteği

Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) işbirliğiyle ilçedeki üreticilere yönelik bir tarımsal desteği daha yaşama geçirdi. Çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak, üretimi artırmak ve bereketli toprakların daha güçlü hale gelmesini sağlamak amacıyla 189 çiftçiye toplam 51 bin 525 kilogram nohut tohumu yüzde 50 hibeli olarak dağıtıldı. Tohum dağıtım programında üreticilerle bir araya gelen Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, çiftçilerle sohbet ederek destek sürecine katkı sundu. Dağıtım programında samimi ve sıcak anlar yaşanırken, karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı. Doğanay, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Kalkınmayı güçlendiren, emeği destekleyen her adımda çiftçimizin yanındayız. Yeter ki toprağımız bereketli, üreticimizin yüreği güçlü olsun” ifadelerini kullandı.