Günnercik Yayla Şenliği programı belli oldu

Gazipaşa Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenleyeceği Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği’nin programı belli oldu. Gazipaşa ilçe merkezine 55 kilometre mesafede bulunan 1800 rakımlı Günnercik Yaylası’nda, 24-25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşı ağırlayacak olan şenlikte, üç gün boyunca dolu dolu bir program sunulacak. Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan şenlik programı netleşti. 24-25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan şenliğin ilk günü saat 15.00-18.00 arasında çocuk etkinlikleriyle başlayacak. Devamında saat 18.30’da geleneksel Yörük göçü ile şenliğin startı verilerek. Açılış programı saat 19.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Daha sonra Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları ekibi gösterisi ile başlayacak olan gecede, saat 20.00’de yerel sanatçılarımız Onur Demir ve Göksel Aslan sahne alacak. Saat 21.00’de usta sanatçı Musa Eroğlu ve Türk halk müziğinin sevilen sesi Tuğba Çimencan aynı sahneyi paylaşarak tüm misafirlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Birinci gün etkinlikleri saat 22.30’da şenlik ateşinin yakılmasıyla sona erecek.

İKİNCİ GÜN İSMAİL ALTUNSARAY SAHNE ALACAK

Şenliğin ikinci gününde saat 11.00-16.00 arasında serbest zaman etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ardından saat 16.30’dan itibaren protokol üyeleri tarafından stantlar gezilecek. Saat 16.30-19.30 arasında çocuk şenlikleri ve yarışmalar olacak. Saat 19.30’da Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları ekibi sahne alacak. Akşam saat 20.00’de yerel sanatçımız Selçuk Metin ve orkestrasının müzik şöleni ile eğlence başlayacak. Saat 21.00’de Türk halk müziğinin güçlü sesi İsmail Altunsaray muhteşem bir konser verecek. İkinci günün kapanışı yine 22.30’da şenlik ateşinin yakılmasıyla son bulacak.

ATATÜRK SİLÜETİ İZLENECEK

Şenliğin son günü ise saat 08.00’de güneşin doğmasıyla doğaya yansıyan Atatürk silüetinin izlenmesiyle başlayacak. Serbest etkinliklerin ardından saat 15.30’daki kapanış ile şenlik sona erecek. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Torosların zirvesinde üç gün sürecek 6. Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği’mize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.