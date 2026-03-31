Cumhuriyet Gazetesi Logo
Her şey Bodrum için

31.03.2026 12:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, göreve geldiği son iki yıl içinde hayata geçirdikleri öne çıkan projeleri değerlendirdi.

Başkan Tamer Mandalinci, sosyal yaşamın her alanına dokunan çalışmalar hakkında  şunları söyledi:

“Son iki yıl içinde gerçekleştirdiğimiz projelere  genel olarak bakacak olursak; kent lokantasından sosyal etkinlik  alanlarına, kadın yaşam merkezlerinden spor komplekslerinin yenilenmesine,  kültürel zenginliklerimizi gün yüzüne çıkaracak restorasyon projelerinden meydan düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz  projelerle kentimize değer katıyor, geleceğimize daha güzel bir Bodrum  bırakıyoruz.”

KENT LOKANTASI 

Başkan Mandalinci, sosyal  belediyecilik anlayışları doğrultusunda  hayata geçirilen projeleri şöyle anlattı:

“Kent sakinlerine kaliteli, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek  hizmeti sunmak amacıyla Muğla’nın ilk Kent Lokantası projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız burada  gönül rahatlığıyla sağlıklı ve kaliteli besine ulaşabiliyor. Ayrıca kadınların yaşam kalitesini artırmayı ve  sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı amaçlayarak Bodrum’da ilk Kadın Yaşam Merkezimizi Çiftlik Mahallesi’nde, ikincisini ise Bitez Mahallesi’nde hizmete sunduk.”

Yaşam kalitesini arttırmak için birçok  projeyi tamamladıklarını söyleyen Mandalinacı, “Kızılağaç, Yalıkavak  ve Dirmil mahallelerinde kapalı  pazaryerleri ve sosyal etkinlik alanları  inşa ederek hem alışveriş hem de sosyal etkinlikler için modern ve konforlu mekanlar oluşturduk.Turgutreis’in  modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Turgutreis Belediye İş Merkezi’ni  yeniledik ve meydanı konserler ve  etkinliklerin gerçekleştirildiği, komple  bir yaşam alanı haline getirdik. Bununla  birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi ile  birlikte Turgutreis Gazi Mustafa Kemal  Bulvarı’nın üstyapısını yeniledik” diye  konuştu. 

SPOR KOMPLEKSLERİ

Mandalinacı spor alanlarını genişlettiklerini vurgulayarak, “Binnaz  Karakaya Kapalı Spor Salonu ve yüzme havuzu yenileme çalışmalarını tamamlandık. Spor Salonu’nun fitness merkezini, modern yüzüyle vatandaşların hizmetine sunduk. Ayrıca, Gündoğan Mahallesi’nde kapsamlı tadilat ve modernizasyon çalışmalarıyla Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Kompleksmizi hizmete açtık. Hayırseverlerin desteğiyle Abacıoğlu Tenis Kortu ve Basketbol Sahası’nı da vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” dedi.

AYA NİKOLA KİLİSESİ

Mandalinacı, “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon sayesinde, yıllardır sessizce ayakta duran kilise yeniden hayata  kazandırılacak. Aya Nikola Kilisesi geçmiş ile geleceği buluşturan bir kültür yapısına dönüşecek” diye konuştu.

Bodrum’un yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını söyleyen Mandalinacı, “Kültürel değerlerini güçlendiriyor ve vatandaşlarımızın sosyal hayatını zenginleştiriyoruz. Her adımda daha mutlu bir Bodrum için çalışıyoruz” diye konuştu.

