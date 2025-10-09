Hopa Belediye Başkanı Cihan: 'Bu kent kadınların gücüyle ve sporla gelişmeye devam etsin'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi’nde sezonun ilk maçında çıkan Hopa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Superpool Fındıklı1974 takımını 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, “Kapalı olan spor kulübümüzü yeniden hayata geçirmenin ne kadar doğru bir adım olduğunu bugün bir kez daha gördük. Filenin Atmacaları sezona çok güzel bir başlangıç yaptı. Takımımızın gösterdiği mücadele, azim ve birlik ruhu hepimize umut veriyor.

Kadın sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Burada önemli olan kızlarımızın başarılarından daha çok onların sporla ilgilenmeleri ve bu yolda kendilerini geliştirmeleri. Tüm hemşehrilerimizi maçlarda tribünleri doldurmaya, kızlarımızı desteklemeye davet ediyorum. Bu kent kadınların gücüyle ve sporla gelişmeye devam etsin.” açıklamasını yaptı.

Hopa Belediyesi olarak spora ve özellikle kadın sporculara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Cihan, takımın sezon boyunca göstereceği başarılarla Hopa’nın adını duyuracağına inandığını söyledi.