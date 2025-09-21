Hopa Belediyesi’nden minik yüreklere destek

Hopa Belediyesi’nin hazırladığı setlerin içinde resim defteri, yazı defteri, kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu ve boyama kalemleri yer aldı. Dağıtımı bizzat yapan belediye başkanı Utku Cihan, öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

‘HOPA’NIN EN DEĞERLİ HAZİNESİSİNİZ’

Başkan Cihan, desteğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Okul hayatınıza attığınız bu ilk adımda, sizlere küçük ama çok özel bir armağan sunmak istedik. Sizler Hopa’nın en değerli hazinesisiniz. Boyadığınız her renk aslında düşlerinizin yansımasıdır. Hayal gücünüzle büyüdükçe Hopa da sizlerle daha güzel ve renkli bir kent olacak” dedi.

Hopa Belediyesi, yalnızca eğitim başlangıcında değil, yıl boyunca öğrencilere destek olmayı sürdüreceğini açıkladı. Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sosyal projelerin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği vurgulandı.