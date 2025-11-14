Hopa’da doğalgaz kazı çalışmaları başladı

Hopa’dadoğalgaz süreci resmen başladı. Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, Yeni Mahalle ile Sugören arasında başlayan doğalgaz kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Kente giriş yapacak ana boru hattının kazı sürecinin başladığını belirten Başkan Cihan, “Hopa üç yıllık bir altyapı dönüşümüne giriyor. Bu, kentimiz için çok uzun zamandır beklenen bir adımdı” dedi. Çalışmaların ilk etapta Yeni Mahalle–Sugören hattında sürdüğünü, kazının tamamlanmasının ardından boruların kanallara yerleştirileceğini ifade etti. Cihan, Sugören bölgesine ilişkin özel bir sürecin yürütüldüğünü de anımsattı. Doğalgaz şebekesinin mahalleye ulaşabilmesi için gerekli planlama çalışmalarının belediye tarafından tamamlandığını belirten Cihan, “Sugören’de imar planı bulunmaması nedeniyle bir gecikme yaşanmıştı. Bu alanı plan sürecine dâhil ederek doğalgaz altyapısının önünü açtık. Şimdi Sugören de doğalgaz imalatına hazır hâle geldi” dedi.

ANA HAT VE ŞEBEKE ÇALIŞMALARI KOORDİNELİ YÜRÜYOR

Başkan Cihan, BOTAŞ’ın ana hat, Akmercan’ın ise mahalle ve sokak içi şebeke hattından sorumlu olduğunu anımsatarak, iki kurumla koordineli bir süreç yürütüldüğünü belirtti. “Doğalgazın kentimize güvenli ve doğru bir şekilde ulaşması için her iki kurumla da sürekli iletişim hâlindeyiz” diyen Cihan, 2026 yılıyla birlikte ilk olarak Yeni Mahalle’nin doğalgaza kavuşacağını, ardından Sundura, Ortahopa, Merkez, Kuledibi ve diğer tüm mahallelere doğalgazın peyderpey ulaşacağını açıkladı. Yaklaşık üç yıl sürecek olan bu süreçte kentin tüm sokak ve caddelerinde kazı yapılacağını, çalışmaların apartman girişlerine kadar ilerleyeceğini söyledi.

ÜSTYAPI YENİLEMELERİ BAŞLAYACAK

Yol yenileme ve üstyapı onarımlarının belediyenin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Cihan, “Kazıdan sonra tüm üstyapıyı ihtiyaca göre yenileyeceğiz. Bazı sokaklarda sadece kapatma değil, parke, beton, asfalt gibi bütün yüzeyler komple yenilenecek” dedi. Doğalgaz kazısını bekledikleri için bazı yol çalışmalarını bilinçli olarak ertelediklerini, ancak hatların döşenmesinden sonra sokak sokak kapsamlı bir yenileme programına başlayacaklarını ifade eden Cihan, ekiplerin ve malzemelerin bu dönüşüme uygun şekilde hazırlandığını belirtti.

TRAFİK VE YAYA GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇAĞRISI

Kazıların özellikle Sugören–Yeni Mahalle hattında trafik ve yaya güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirten Cihan, vatandaşlara dikkat çağrısı yaptı. “Güvenlik önlemlerimizi aldık ancak sürücülerimizin ve yayalarımızın da dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bu süreç zaman zaman gürültüye ve trafik yoğunluğuna neden olabilir” dedi. Cihan, belediyenin hem trafik düzeni hem de yaya güvenliği için sahada tüm önlemleri aldığını, gerekli yönlendirmelerin yapıldığını ifade etti.