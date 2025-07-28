Hopa, Plaj Voleybolu’na 26.kez ev sahipliği yaptı

Hopa Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 26. Yıl Hopa Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi. Bioderma Pro Beach Tour Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi kapsamında gerçekleştirilen Hopa Etabı, dört gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. Türkiye, Gürcistan, Ukrayna ve İran’dan toplam 44 sporcunun katıldığı turnuvada, kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanan maçlar büyük ilgi gördü. Festival alanında gerçekleşen karşılaşmalarda sporcuların sergilediği performans, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Final maçlarının başlangıcında, yöresel kıyafetleriyle sahaya çıkan Hopalı çay emekçisi kadın, çay sepeti içerisinde getirdiği voleybol topunu oyunculara teslim etti.

Turnuva sonunda kadınlar kategorisinde birinciliği kazanan takıma ödülünü Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan takdim etti. Erkekler kategorisinde ise dereceye giren takımlar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Turnuva kapanışında konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa’nın plaj voleybolundaki köklü geleneğine vurgu yaparak “26. kez Hopa’da plaj voleyboluna ev sahipliği yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte Pro Beach Tour Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi’nin Hopa ayağını gerçekleştirdik. Sporun birleştirici ve dayanışmacı gücüne inanıyoruz. Hopa’da plaj voleybolunun güçlü bir geçmişi var. Bu geleneği sürdürmek ve gençlerimizi sporla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen tüm sponsorlarımıza ve belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Profesyonel kategoride kadınlarda Ana Kalchenko – Ksenia Mazur ikilisi, erkeklerde ise Hasan Hüseyin Mermer – Yasin Baysal ikilisi şampiyon olurken, ikinciler Canan Aksoy – Deniz Yıleri ve Bahman Selami – Arash Vekili oldu. Üçüncüler kadınlar kategorisinde Ayşe Dil Mert – Selin Toy ve erkekler kategorisinde Tuna İmdat – Barış Güldalı yerini aldı.