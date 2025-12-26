İbrahim Çallı Sergisi 11 Ocak’a uzatıldı: ‘Rengin hafızası, fırçanın ruhu’

Çankaya Belediyesi, Türk resim sanatının öncü ismi, Usta Ressam İbrahim Çallı’nın eserlerinden oluşan, "Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu İbrahim Çallı" sergisini 11 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaretçilerine açık tutacak. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 'Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat" temasıyla hazırlanan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sergi, 1914 Kuşağına adını vermiş ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk resim sanatını şekillendirmiş İbrahim Çallı'nın eserlerinden oluşuyor.

TÜRK RESİM SANATININ ÖNCÜLERİNDEN

13 Temmuz 1882’de Denizli Çal’da dünyaya gelen İbrahim Çallı, “1914 Kuşağı” olarak anılan ve Türk resminde parlak bir dönüm noktası kabul edilen sanatçı grubunun liderlerinden biri olarak sanat tarihine iz bıraktı. İzlenimci üslubu yansıtan renk paleti, serbest fırça darbeleri, ışık-gölge dengesi ve figüratif anlatımıyla dönemin sanat anlayışına yön veren, özellikle portre ve manzara türlerindeki ustalığıyla tanınan Çallı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde uzun yıllar öğretmenlik yaparak birçok sanatçının yetişmesine de katkı sağladı.