İklim krizine karşı Yenişehir modeli

Mersin Yenişehir Belediyesi, doğa temelli mühendislik çözümleriyle iklim krizine karşı güçlü bir model ortaya koydu. Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Ayvalık İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Olabilir mi?” çalıştayına katılan Yenişehir Belediyesi, betonlaşmaya karşı doğa temelli mühendislik çözümleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar; ulaşım, su yönetimi, enerji, hava kalitesi, atık yönetimi ve sosyal yaşam başlıklarında oluşturulan çalıştay masalarında bir araya gelerek ortak akıl üretirken, Yenişehir Belediyesi’nin teknolojiyle doğayı bir araya getiren mikroiklim uygulamaları ‘Geleceğin Dirençli Kent Modeli’ olarak tam not aldı.

BETON DEĞİL ÇİMTAŞI, PALMİYE DEĞİL KEÇİBOYNUZU

Yenişehir Belediyesi AR-GE Müdürlüğü personeli Çağan Açıkel tarafından yapılan sunumda, ilçenin iklim kriziyle mücadelede yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ölçeğinde örnek gösterilen bir kent haline geldiği vurgulandı. Sunumda paylaşılan teknik veriler, kent planlamasında yapılan küçük dokunuşların büyük farklar yarattığını gözler önüne serdi. Otopark alanlarında beton yerine tercih edilen çimtaşı uygulamasının, yüzey sıcaklığını 5 ila 7 derece arasında düşürdüğü bilimsel ölçümlerle kanıtlandı. Palmiyeler yerine dikilen keçiboynuzu ağaçlarının bulunduğu bölgelerde ise termal konforun 11-12 derece arttığı belirlendi.

ENERJİDE YÜZDE 100 GÜNEŞ HEDEFİ

Yenişehir Belediyesi, 2030 Akıllı Şehirler Stratejik Planı kapsamında dijital ikiz teknolojisini hayata geçirerek kentteki her ağacı koordinatlarıyla kayıt altına aldı. Çevresel projelerin yanı sıra enerji yatırımlarıyla da öne çıkan belediye, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılamayı hedefliyor. Ayrıca 850 kW kapasiteli rüzgâr enerjisi projesi için çalışmalar başlatıldı. Ağaçlandırma ve geçirgen yüzey uygulamaları sayesinde yılda 664 ton yağmur suyunun toprakta tutulması planlanırken, kentin altı farklı noktasına kurulan 29 elektrikli araç şarj istasyonu ile temiz ulaşım altyapısı güçlendiriliyor. Belediye, iklim mücadelesini halkla birleştirerek Çevreci Halk Kart projesiyle 2 binden fazla vatandaşı geri dönüşüm sürecine dahil etti. Ayrıca organik tarımı desteklemek adına bin 670 çiftçiye 105 bin litre solucan gübresi ücretsiz dağıtılarak sürdürülebilir üretimin kapıları aralandı.