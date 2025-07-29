İnkumu'nda temmuz etkinlikleri coşkuyla başladı

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “İnkumu Temmuz Etkinlikleri” kortej yürüyüşü ve Uluslararası Halk Dansları Şöleni ile görkemli bir şekilde başladı. Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Meksika, Rusya, Bulgaristan, Macaristan ve Zonguldak Kozlu Belediyesi’nden gelen halk dansları ekipleri, sahneledikleri renkli ve ritmik performanslarla izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Farklı kültürlerin bir araya geldiği sahnede sergilenen danslar büyük beğeni toplarken, İnkumu’nda şölen havası doruğa ulaştı. Gecenin finalinde sahne alan Bartın Belediyesi Kent Orkestrası ise seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada; “Yaz sezonunun en yoğun döneminde, hemşehrilerimize ve tatilcilerimize kültür-sanat dolu keyifli anlar yaşatmak istiyoruz. İnkumu Temmuz Etkinlikleri ile yerli ve yabancı konuklarımızı bir araya getirerek, kardeşlik ve dayanışma kültürünü sahnelere taşıyoruz. Tüm halkımızı bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya, etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.