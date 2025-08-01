İzmir Narlıdere Belediyesi’nden okullara yaz desteği

İzmir’de Narlıdere Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik boya, badana ve bakım çalışmalarını başlattı. Öğrencilerin yeni eğitim dönemine daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda başlayabilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar, okullardan gelen talepler doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Okulların sınıf içi alanları, koridorlar ve ortak kullanım alanları baştan sona elden geçirilerek yenileniyor.

‘ NE YAPSAK AZ ’

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, eğitime verdikleri desteğin artarak süreceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Eğitime yapılan her katkıyı geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin daha çağdaş ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. Elimizdeki imkânlar ölçüsünde, okullarımızdan gelen talepleri hızla değerlendirip destek veriyoruz. Öğrencilerimiz ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz için ne yapsak az.”