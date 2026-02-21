Kacarlı Mahallesi su konusunda geleceğe güvenle bakıyor

Şereflikoçhisar Belediyesi, Kacarlı Mahallesinin su ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak olan çalışmalarla altyapı yatırımlarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada “Büyükşehir ve İlçe Belediyemiz iş birliği ile sürdürdüğü çalışmalarla mahallenin içme suyu kapasitesi güçlendirilecek, kesintisiz ve sağlıklı su temini güvence altına alınacak. A.B.C. planlarını devreye sokarak, Peçenekten gelen, arıtma suyu ve yeni açtırdığımız derin kuyudan gelen suyla beraber depomuza saniyede 25 litre su akacak.

Kacarlı Mahallesindeki kalıcı ve uzun vadedeki su ihtiyacının karşılanabilmesi için arıtma tesisinden gelen su hattına ilave olarak, derin kuyu çalışmalarından bulunan suyun ayrı bir hat olarak su deposuna aktarımı sağlanacak. Su sorununu çözdükten sonra çok amaçlı sosyal tesisimiz hızla inşaat devam etmekte. Düğünümüzü, toplantımızı, cenazemizi yapabileceğimiz Kacarlı için çok güzel bir proje onu bitireceğiz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Doğalgaz çalışmalarımızı başlatacağız. Doğalgaz çalışmalarımız bittikten sonra Kacarlının yolları ve Acıkuyu ve Kacarlı arasındaki o yol sıcak asfalt olacak” dendi

Kacarlı Mahallesi Muhtarı Adem Mutlu çalışmaların yapıldığı sahada yaptığı açıklamada “Uzun yıllardır su sorunuyla uğraşıyorduk. Kacarlı Mahallesi adına, şahsım adına, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur başkanıma ve Mustafa Koçak başkanıma teşekkür ediyorum. Kesintisiz, kalıcı ve uzun vadedeki su çalışmalarımız Kacarlı mahallemize hayırlı olsun”dedi