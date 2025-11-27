Kadınlara “İçime Ata Ata” semineri

Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen “İçime Ata Ata” başlıklı seminer, Kadınlar Lokali’nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Programın uzman konuğu, Dr. Ayşe Şule Çağlar, kadınların bastırılmış duygularının beden üzerindeki etkilerine dair önemli bilgiler paylaştı. Çağlar, katılımcılara hem teorik hem de pratik öneriler sunarak, sağlıklı duygu yönetiminin yaşam kalitesine katkısını vurguladı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat, belediye meclis üyeleri Süheyla Özcü ve Güneş Karatokuş, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Semine Ersoy Baykuş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, seminer boyunca hem kendilerini hem de içsel süreçlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ” Toplumun güçlenmesi, kadınların güçlenmesiyle mümkündür. Kadınların kendilerini daha iyi tanımalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini artıracak eğitim ve etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.