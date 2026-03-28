Kadirli'de Halk Ekmek Fabrikası ve Büfe Projesi yaşama geçiyor: Günlük 10 bin adet ekmek üretilecek

Osmaniye Kadirli'de Halk Ekmek Fabrikası ve Büfe Projesi yaşama geçiriliyor.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, projenin yalnızca büfelerden ibaret değil; üretiminden dağıtımına kadar her aşaması planlanmış, modern üretim hattına sahip bir sistem olduğunu duyurdu. En önemli önceliklerinin hijyen ve kalite olduğuna dikkat çeken Olcar, "Üretimimizin her aşamasında gıda güvenliği standartlarına uygun hareket ediyor, kaliteli ve güvenilir hammaddeler kullanıyoruz" dedi.

GÜNLÜK 10 BİN ADET EKMEK ÜRETİM VE SATIŞ KAPASİTESİ

Alanında uzman usta fırıncılar, gıda mühendisleri ve teknik personel ile güçlü bir ekip kurduklarını vurgulayan Olcar, "Amacımız; hemşehrilerimize her gün aynı lezzette, sağlıklı ve güvenilir ürün sunmak. İlk etapta 17 noktada kurulacak halk ekmek büfelerimiz, sabah saat 06.00 ile 12.00 arasında hizmet verecek. Şu anda 6 ile 12 arasında aktif büfemizle hazırlıklarımız devam ediyor. Günlük 10 bin adet ekmek üretim ve satış kapasitemizle, vatandaşlarımızın temel gıdaya daha kolay ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca sadece ekmek değil; simit, poğaça ve benzeri ürünlerle hizmetimizi çeşitlendiriyoruz. Tüm bu hizmeti sunarken en önemli hassasiyetimiz, uygun fiyat politikasıyla vatandaşımızın bütçesine katkı sağlamak olacak. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak 15 ile 20 gün içerisinde Halk Ekmek Fabrikamızı ve büfelerimizi hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.