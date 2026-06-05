Kahramankazan Belediyesi, Millet Bahçesi ve Piknik Alanı’ndaki bakım çalışmalarını tamamladı

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yurttaşların daha temiz, düzenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla Millet Bahçesi ve Piknik Alanı’nda başlattığı bakım-onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Millet Bahçesi’nde duvarlarda zamanla oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla boyama işlemleri gerçekleştirildi. Piknik alanında bulunan lavabo ve abdesthane binasında ise kapsamlı bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bina dış cephesi ile iç mekân tavanlarında boya ve alçı tamiratı gerçekleştirilerek ortak kullanım alanları daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

‘ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yurttaşların yoğun olarak kullandığı sosyal alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiği Millet Bahçesi ve Piknik Alanı’nda gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Ortak yaşam alanlarımızı daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.