Kahramankazan'da ağaç budama çalışmaları sürüyor

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Atatürk Mahallesi’nde bulunan Mehpare ve Buyruk sokaklarda, kaldırım üzerinde yaya geçişini zorlaştıran ve güvenliği olumsuz etkileyen ağaçlar budanarak daha kullanışlı hale getirildi. Öte yandan Fatih Mahallesi Ali Bey Özçubuk ve Mercidabık caddelerinde de ağaç budama çalışmaları yapılarak hem çevre estetiği hem de trafik ve yaya güvenliği açısından önemli bir adım atıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu: “İlçemizin dört bir yanında yürüttüğümüz bakım ve düzenleme çalışmalarıyla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Daha yeşil, daha düzenli ve daha güvenli bir Kahramankazan için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.