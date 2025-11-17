Kahramankazan’da burs ödeme tarihleri belli oldu

Kahramankazan Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen burs desteği programının ödeme tarihleri belli oldu. İlçede ikamet eden ve Kahramankazan Belediyesi'ne başvuru yapan tüm lisans ve ön lisans öğrencilerinin hesaplarına 8 ay boyunca her ayın 15'inde burs paraları yatırılacak.

'BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTEDİR'

Eğitime olan desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Çırpanoğlu: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kahramankazan'da ikamet eden üniversite öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünden hareketle gençlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi. Destek tutarının 1.000 TL olduğunu da söyleyen Başkan Çırpanoğlu, gelecek yıllarda rakamın artacağını da sözlerine ekledi.