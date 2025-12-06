Kahramankazan'da kadın hakları konuşuldu

Kahramankazan Belediyesi Kadınlar Lokali’nde düzenlenen seminerde ABB Kadın Dayanışma Merkezi’nden gelen Sosyal Hizmet Uzmanı Hilal Şeyma Türkmen Ülger, kadının toplumdaki yeri, kadın haklarının tarihsel gelişimi ve yerel yönetimlerin kadınlara yönelik hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ülger, kadınların güçlendirilmesi için sosyal destek mekanizmalarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, kadınların haklarını bilmesinin ve bu haklara erişimin artırılmasının toplumun tüm kesimlerine olumlu yansıyacağını ifade etti.

Seminer boyunca katılımcılar, kadın haklarına dair merak ettikleri konularda uzman isimle bire bir iletişim kurma fırsatı buldu.