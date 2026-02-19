Kahramankazan’da mahallelere kapsamlı hizmet

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından ibadethanelere kadar geniş bir yelpazede yürütülen hizmetler yurttaşların kullanımına sunuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol iyileştirme ve asfalt kırığı serim işlemleri tamamlandı. İmrendi Mahallesi’nde yol iyileştirme ve dolgu malzemesi serim işlemleri başarıyla tamamlanırken, ilçe girişi ve merkezinde bordür yenileme ile tabela onarım çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Böylece hem estetik hem de güvenli bir görünüm sağlandı. Orhaniye Mahallesi’nde bulunan Orhaniye Köy Konağı’nda kilit taşı döşeme ile merdiven bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Fatih Mahallesi’nde yol iyileştirme ve dolgu malzemesi serim çalışmaları tamamlanarak mahalle içi ulaşım daha sağlam ve dayanıklı hale getirildi. Aydın Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni otobüs durağı ise vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Şehitler Camii’nde minare şerefesi aydınlatma işlemleri tamamlandı. Gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla cami, gece saatlerinde de estetik ve görkemli bir görünüme kavuştu. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, tüm mahallelerde ihtiyaçlara göre planlanan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.