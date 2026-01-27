Kahramankazan’da sömestr neşesi

Çocukların kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan “Keloğlan ve Becerikli Eşeği” adlı tiyatro oyunu, hafta sonu boyunca Kahramankazanlı miniklerle buluştu. Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat'ın katılımlarıyla 24-25 Ocak tarihlerinde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde sahnelenen oyun, hem eğlendirici hem de öğretici içeriğiyle çocuklardan ve ailelerden tam not aldı. Salonu hınca hınç dolduran minikler, Keloğlan ve sadık dostu Becerikli Eşek’in maceralarını heyecanla takip ederken, aileler de çocuklarının bu keyifli anlarına eşlik ederek sömestr tatilinin tadını çıkardılar.

‘EN BÜYÜK YATIRIM ÇOCUKLARIMIZA YAPILAN YATIRIMDIR’

Etkinlikle çocukların mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Evlatlarımızın yoğun geçen okul döneminin ardından güzel bir tatili hak ettiklerini düşündük. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Geleneksel değerlerimizi modern bir dille anlatan Keloğlan oyunumuzla, çocuklarımıza hem eğlence dolu anlar yaşatmayı hem de onlara birlik, beraberlik ve dürüstlük gibi erdemleri aşılamayı hedefledik. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum; onlar mutluysa bizler de mutluyuz.”