Kargı Belediye Başkanı Dereli öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Çorum Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, ilçedeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokuluna bağlı öğrenci pansiyonundaki öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Dereli, onların talep ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dereli, eğitimin ve gençlerin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

İftar programı, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.