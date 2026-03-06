Kargı Belediye Başkanı Dereli öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 14:50:00
Cumhuriyet/Ankara
Çorum Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, öğrenci pansiyonundaki öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Çorum Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, ilçedeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokuluna bağlı öğrenci pansiyonundaki öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Dereli, onların talep ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dereli, eğitimin ve gençlerin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

İftar programı, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

