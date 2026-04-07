Kargı Belediyesi'nden kabristan temizliği ve yol çalışmaları

Çorum Kargı Belediyesi ilçe kabristanlığının tamamında ağaç budama ve seyreltme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla kabristanlık alanının daha düzenli, bakımlı ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşması sağlandı.

Öte yandan ilçenin Çayır Mevkii ile Yivlik Yolu (Avşar Yolu) arasında bulunan tüm güzergâhlarda çakıl serimi ve kumlama çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi sağlandı, ulaşım standartları önemli ölçüde iyileştirildi.

Belediye Başkanı Hamit Dereli; daha tertipli, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Kargı için ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.