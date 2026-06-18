Kastamonu Belediyesi’nde deprem ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Kastamonu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri de yer aldı. Tatbikat öncesinde Belediye Toplantı Salonu’nda Sivil Savunma Servisleri Eğitimi de düzenlendi. Gerçekleştirilen tatbikatta senaryo kapsamında, 18 Haziran 2026 tarihinde saat 11.15’te merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan ve Kastamonu’da hissedilen 7,3 büyüklüğünde 15 saniye süreli bir depremin meydana geldiği varsayıldı. Depremin hissedilmesiyle birlikte Belediye Ana Hizmet Binası’nda bulunan personel ve vatandaşlar, afet anlarında uygulanması gereken “Çök-Kapan-Tutun” hareketini gerçekleştirerek güvenli pozisyon aldı.

‘GÖREVLER YERİNE GETİRİLDİ’

Sarsıntının sona ermesinin ardından daha önce belirlenen görev planları doğrultusunda ilgili ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti. Belediye Kurtarma Servisi ekipleri, bina içerisindeki personelin güvenli tahliyesini sağlamak amacıyla yönlendirmelerde bulunurken, teknik ekipler doğalgaz, su ve elektrik sistemlerini kontrol ederek gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri olası yangın risklerine karşı bina içerisinde kontroller gerçekleştirirken, Emniyet ve Kılavuz Servisi ekipleri de tahliye güzergâhlarını güvenli hale getirerek personelin toplanma alanına düzenli şekilde ulaşmasını sağladı. Tatbikat süresince tüm birimler koordineli bir şekilde görevlerini yerine getirdi.

‘TATBİKATLARI ÖNEMSİYORUZ’

Gerçekleştirilen tatbikatın ardından değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanvekili Hasan Fehmi Taş, afetlere hazırlığın büyük önem taşıdığını belirterek, “Deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür tatbikatları önemsiyoruz. Olası bir afet anında can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için kurumlarımızın koordineli hareket etmesi büyük önem taşıyor. Tatbikatın planlanması ve başarıyla uygulanmasında görev alan tüm belediye personelimize, AFAD, UMKE ve İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.