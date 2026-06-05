Kastamonu Belediyesinden ‘Atık Toplama’ kampanyası

Kastamonu Belediyesi çocuklarda çevre bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak amacıyla okullarla birlikte “Atık Pil, Bitkisel Atık Yağ ve Elektrikli-Elektronik Atık Toplama Kampanyası” başlattı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılını kapsayan ve 54 okulun yoğun katılım gösterdiği projede öğrenciler, toplam 4 ton 712 kilogram atık toplayarak hem doğayı korudu hem de ülke ekonomisine katkı sağladı. Kampanyada başarı elde eden okullar, Belediye Başkanlık Makamı’nda düzenlenen törenle başkan Hasan Baltacı tarafından ödüllendirildi.

‘ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK’

Geri dönüşümün çevrenin korunmasındaki hayati önemine dikkat çeken Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, ödül töreninde yaptığı konuşmada projenin geleceğe yatırım olduğunu vurguladı. Kampanyaya destek veren tüm okullara teşekkür eden Başkan Baltacı, şu ifadeleri kullandı: “Okullarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu kampanya, çocuklarımızda ve gençlerimizde çevre bilincinin gelişmesine son derece önemli bir katkı sağladı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bu duyarlılığı bizleri son derece mutlu ediyor. Okullarımızla ortak projeler üretmeye ve çevre odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”