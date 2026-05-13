Kavaklıderem Derneği Kuğulu Park Şenliği 17 Mayıs’ta yapılacak

Kavaklıderem Derneği Bahar ve Gençlik Şenliği, 17 Mayıs Pazar günü 13.00- 19.00 saatleri arasında Kuğulu Park’ta yapılacak. Şenlikte sahne gruplarının yanı sıra, kitapevleri ve sosyal kuruluşlar da yer alacak. Sunuculuğunu Aysun Şahin’in yapacağı şenlik, Kavaklıdere semtinde 50 yıldan bu yana esnaflık yapan işletme sahiplerine teşekkür belgelerinin verilmesi ile başlayacak. Sahneye ilk olarak Denge Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Gençlik Orkestrası çıkacak ve şarkıları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Gençlik Orkestrası’ndan sonra dans sanatçısı Çiğdem Aldemir ile arkadaşları Zumba ve bazı modern danslardan oluşan gösterileri ile güzel bir zaman dilimi yaşatacak. Grup Tersname, şarkılarıyla sahnede olacak. Daha sonra, sahne sırası AFK Dans Kulübünün öğrencilerine gelecek. Sahne gösterileri, Denizaltı Rock grubunun konseri ile akşam saatlerinde sona erecek.

Sahne gösterileri sırasında, kitapevleri de satış tezgahları açacak. Pötikare, Nobel, Paydos, Ara, Bizim Çağ ve Cumhuriyet yayınevleri ile Cumhuriyet okurları kulübü, şenlik alanında yerlerini alacak. İnönü Vakfı ve Tema Vakfı stantlarında ise katılımcılara değerli bilgiler aktarılacak. Esat Semt Meclisi ise, bir başka stantta çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Çağdaş Drama grubu çim alanda çocuklara enerji katarken, dileyen minikler yüzlerini boyayabilecekleri. Başkent Üniversitesi öğrencileri ise Kavaklıdere Semt tarihi ile ilgili olarak yaptıkları çalışmaları, geniş bir alanda sergileyecekler. Kavaklıderem Derneği, satış standında ev yapımı kurabiyelerle yurttaşları bekliyor olacak.