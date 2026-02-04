Keçiören Belediyesi’nden Barış Manço ve Cem Karaca anısına konser

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, Anadolu rock müziğinin efsanevi isimleri Barış Manço ve Cem Karaca anısına konser düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Av. Serkan Bedirhanoğlu, Dr. Atila Zorlu ve Selçuk Karadağ da katılarak müzikseverlerle bir araya geldi.

Sanat yönetmenliğini İlkim Eylül İlk'in üstlendiği gecede, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı hocaları tarafından usta sanatçılar Barış Manço ve Cem Karaca’nın ölümsüz eserleri seslendirildi.

“DEĞERLERİMİZİ UNUTTURMUYORUZ”

Konser öncesi katılımcılara hitaben konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, “Bugün iki kıymetli ismi anmak için burada toplandık. Bu iki kıymetli ismin anılmasına ve burada toplanmamıza vesile olan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ediyoruz.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, bu tür anma programlarıyla değerlerimizi unutmamak, değerlerimizi hatırlamak ve o güzel anıları hep birlikte dile getirmek için bu etkinlikleri düzenliyor. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan, şu anda bir koordinasyon toplantısında olduğu için aramızda bulunamıyor. Ancak hepinize ayrı ayrı çok selamlarını gönderdi. Mesut Başkanımızın selamlarını sizlere iletiyorum” ifadelerini kullandı.