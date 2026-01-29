Keçiören Belediyesi’nden öğrencilere 3 günlük teknoloji dolu karne şenliği

Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen “Karne Şenliği”, Keçiören'de bulunan bir AVM’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca devam edecek olan etkinlik, teknolojiye ilgi duyan çocukları ve gençleri bir araya getirerek hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

DİJİTAL DÜNYAYI YAKINDAN TANIYORLAR

Öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen etkinlik boyunca; simülasyon deneyimleri, 3D boyama etkinlikleri ile çeşitli teknoloji uygulamalarıyla çocuklar ve gençler dijital dünyayı yakından tanıma fırsatı buluyor. Katılımcıların hayal gücünü ve teknolojiye olan merakını geliştirmeye yönelik hazırlanan stantlar, çevredeki vatandaşlardan da ilgi görüyor. 30 Ocak’a kadar devam edecek olan etkinlikler, teknoloji meraklılarına keyif dolu anlar yaşatıyor.

Keçiören Belediyesi, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarla çocuklara ve gençlere yönelik eğitici projelerini sürdürüyor.