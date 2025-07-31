Keçiören’de karakucak heyecanı: 2 bin sporcu er meydanına çıkıyor

Ankara Keçiören, Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Keçiören Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, 2-3 Ağustos tarihlerinde Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu büyük spor şöleni, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenecek. Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 2 bin sporcu, iki gün boyunca kıyasıya mücadele edecek. Organizasyonun ilk günü olan 2 Ağustos Cumartesi günü eleme müsabakaları yapılacak. 3 Ağustos Pazar günü ise başpehlivanlık güreşleri, büyük final ve ödül töreniyle etkinlik tamamlanacak.

‘GELENEĞİ YAŞATMAYA KARARLIYIZ’

Ayrıca, Türk güreşine büyük emek vermiş olimpiyat ve dünya şampiyonu isimler de onur konuğu olarak güreşlere katılacak. Etkinliğe tüm yurttaşları davet eden Başkan Özarslan, “Karakucak güreşleri, milletimizin asaletini ve mücadeleci ruhunu yansıtan en kadim sporlardan biridir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için kararlıyız” ifadelerini kullandı.