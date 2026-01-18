Keiçören Çocuk Eğitim Merkezi öğrencilerinden sanatsal yolculuk sergisi

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) öğrencileri tarafından hazırlanan Sanatsal Yolculuk Sergisi, ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açıldı. Etkinlikte, Osman Hamdi Bey İlkokulu iş birliğiyle tasarım atölyesi dersleri kapsamında hazırlanan birbirinden yaratıcı çalışmalar sergilendi. Sergiyi ziyaret eden öğretmenler, veliler ve sanatseverler tasarlanan ürünleri beğeniyle karşıladı.

ÖNCE ÖĞRENDİLER, SONRA TASARLADILAR

Sergide; keçe ve ebru çalışmaları başta olmak üzere el sanatları, üç boyutlu tasarımlar ile çizim ve boyama çalışmaları yer aldı. Bireysel ve grup çalışmaları formatında tasarımların yer aldığı sergide serbest çalışmalar öne çıktı. Öğrencilerin eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri görünür kılmak amacıyla açılan sergi büyük beğeni toplarken Osman Hamdi Bey İlkokulu ile yapılan iş birliği ise atölye çalışmalarının geniş öğrenci kitlesine ulaşmasını sağladı.

ÖĞRETMENLER GURUR DUYDU

Öte yandan öğrenciler bu atölye çalışmasıyla yaratıcılık, el becerisi, problem çözme ve takım çalışması alanlarında kazanımlar elde etti. Öğretmenler ise öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek onlarla gurur duyduklarını ifade etti.