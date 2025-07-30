Kemer Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor

Antalya Kemer Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını haziran ayında da sürdürdü. Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Haziran ayı boyunca toplam 417 hayvanın tedavisi gerçekleştirilirken, 15 köpek ve 124 kedi kısırlaştırıldı. Ayrıca 22 köpek ve 28 kedi sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Barınağa terk edilen 8 köpek ve 45 kediye sahip çıkan merkez çalışanları, aynı zamanda başıboş halde bulunan 10 köpeği de merkeze getirerek tedavi altına aldı. Haziran ayında 15 köpek ve 124 kediye kuduz aşısı uygulandı. Kemer Belediyesi'nin hayvan dostu yaklaşımının bir parçası olarak hizmet veren mama üretim tesisi, hem merkezdeki hem de sokaktaki hayvanlara düzenli mama desteği sağlıyor. Merkeze, Haziran ayında vatandaşlardan gelen 720 ihbar çağrısı ile yoğun bir dönem yaşanırken, Kemer Belediyesi sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için çalışmalarına aralıksız devam etti. Kemer Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çelik yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkarak tedavilerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. ‘Can dostlarımız’ hayatımızın bir parçası. Onlara her zaman değer veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.