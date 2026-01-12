Kırıkkale Belediyesi’nden memurlara rekor sosyal denge tazminatı

Kırıkkale Belediyesi, çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye bünyesinde görev yapan memurlar için Sosyal Denge Sözleşmesi’ni (SDS) yenileyerek yüzde 110 oranında Sosyal Denge Tazminatı protokolünü imzaladı.

Kırıkkale Belediyesi’nde düzenlenen imza töreninde, Başkan Ahmet Önal ile Tüm Yerel-Sen Temsilcileri bir araya geldi. Yapılan anlaşma kapsamında Kırıkkale Belediyesi, Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği’nde görev yapan memurlara yüzde 110 oranında Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapılacak. Bu oran, Kırıkkale Belediyesi tarihinde memurlara verilen en yüksek SDS artışı olarak kayıtlara geçti.

İmzalanan sözleşme ile belediye ve bağlı birliklerde görev yapan memurların mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar sağlanması, çalışanların haklarının korunması ve güvence altına alınması hedefleniyor.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, çalışanların emeğini her zaman öncelediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemizde görev yapan memurlarımıza yönelik yüzde 110 Sosyal Denge Tazminatı protokolünü, Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Bahadır Aydın ile birlikte imzaladık. Çalışanlarımızın emeğini önceleyen, alın terini koruyan bu sözleşmenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”