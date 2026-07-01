Kırıkkale Belediyesi’nden yeni sosyal yaşam alanı: ATA Sosyal Tesisleri

Kırıkkale Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen “ATA Sosyal Tesisleri”, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesisin açılış törenine Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Kırıkkale Belediyesi Meclis Başkan Vekili Arif Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Önal, geçtiğimiz hafta Büyük Şehir Parkı arkasında hizmete açılan sosyal tesisin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, Kırıkkale’de bu tür yaşam alanlarına önemli ölçüde ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Önal, “Bugün de şehrimizin kalbi konumundaki Cumhuriyet Meydanı’nda ATA Sosyal Tesisimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kırıkkale ülkemizin tam ortasında yer alırken, Cumhuriyet Meydanı da şehrimizin merkezinde bulunuyor. Bu noktada hem hemşehrilerimizi hem de şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.

‘BELEDİYELER İNSANLARIN ORTAK EVİDİR’

Tesisin geniş ve ferah yapısıyla dikkat çektiğini belirten Önal, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra pasta çeşitleri, tatlılar ve oturma alanlarıyla yurttaşlara kaliteli hizmet sunulacağını kaydetti. Hizmetlerin herkesin faydalanabileceği uygun fiyat politikasıyla verileceğini vurgulayan Önal, “Belediyeler, o şehirde yaşayan insanların ortak evidir. Sosyal tesisler de belediyenin değil, Kırıkkale halkınındır. Emeklimiz, öğrencimiz ve ailelerimiz burada gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından ATA Sosyal Tesisleri’nin açılışı gerçekleştirildi.